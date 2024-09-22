المؤتمرنت -

الرهوي يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة

التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة- منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس.



ناقش اللقاء بحضور وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، علاقات التعاون بين اليمن و الامم المتحدة وسبل تعزيز وتطوير آليات العمل المشتركة في مختلف الجوانب الإنمائية و الإنسانية، المتصلة باحتياجات الشعب اليمني لتلبية أولوياته الطارئة.



وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على إقامة علاقات أفضل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.. لافتا إلى التحديات الإنسانية التي يفاقمها استمرار العدوان و الحصار و ما يتطلبه ذلك من زيادة حجم التعاون للحد منها انطلاقا من المسئولية الواقعة على عاتق الأمم المتحدة إزاء هذا الجانب.



كما أكد أن تخفيض الأمم المتحدة لموازنتها في اليمن لا يخدم علاقات الشراكة سيما في ظل التحديات الإنسانية التي تواجهها الحكومة نتيجة عشر سنوات من العدوان و الحصار والحالة الإنسانية الناجمة عن سيول الأمطار .. مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على معالجة أي صعوبات قد تواجه سير عمل الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها وكافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن.







بدوره اكد المسؤول الأممي ، حرص الامم المتحدة على تمتين و تطوير علاقات الشراكة مع الحكومة بما يعزز من الجهود المشتركة في الحد من التحديات الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني حاليا.



وأشار إلى أن جميع الجهات الاممية والدولية العاملة في اليمن تعمل من خلال أنشطتها إلى إسناد الحكومة والشعب اليمني.



حضر اللقاء من الجانب الأممي المستشار الامني للمنسق المقيم عبدالناصر عواله و المستشار الإعلامي جون العالم.