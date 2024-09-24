المؤتمرنت -

المؤتمر يدعو إلى الحفاظ على الأمن وعدم الإنجرار وراء الدعوات المشبوهة

تهنىء الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أبناء شعبنا اليمني العظيم بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر .



وتؤكد الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام حرصها على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية ورفضها المساس بحالة الاستقرار والسكينة العامة، وتدعو المؤتمريين والمؤتمريات وانصارهم كافة عدم الإنجرار وراء الدعايات والدعوات والتجمعات المشبوهة التي لن تفيد أحداً.



وتؤكد الامانة العامة على ان الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية يجب أن تتم وفقاً لما يقره القانون وليس في الشوارع والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة. وتشدد على أن من يقوم بأعمال تخل بالأمن والإستقرار تحت أي مسمى لا يمثل المؤتمر الشعبي العام وإنما يمثل نفسه.