المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب، لحج، الضالع، ريمة ومرتفعات وسهل تهامة.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى ومحافظات المهرة، شبوة، أبين، الحديدة، حجة، المحويت وغرب كل من ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.



وأفاد المركز بأنها هطلت يوم أمس أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية وسهل تهامة وأرخبيل سقطرى.



ونبه المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة والضباب.