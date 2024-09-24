المؤتمرنت -

الشورى يدين استمرار التصعيد الصهيوني على لبنان

أدان مجلس الشورى بشدة استمرار التصعيد الصهيوني على لبنان وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والتي أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين في انتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني.



وأكد المجلس في بيان له اليوم أن سياسة إهلاك الحرث والنسل الذي ينتهجها الكيان الصهيوني وإمعانه في سفك دماء الأبرياء والمدنيين بدعم ومباركة أمريكية وغربية تتطلب وقفة جادة من شعوب الأمة وأحرار العالم لوقف الصلف الصهيوني ومحاكمة قياداته كمجرمي حرب.



وأكد أن الأمة لم يعد لها اليوم سوى خيار الجهاد وخوض معركة الحق ضد الباطل للتخلص من هذه المجموعة الإرهابية والعربدة الصهيونية التي لا هدف لها سوى القتل وإراقة الدماء في لبنان وفلسطين.



ولفت المجلس إلى أن لجوء الكيان الغاصب لهذه السلوك العدواني والقصف الهستيري دليل واضح على أنه يسعى للتغطية على هزائمه في الميدان التي يتلقاها منذ انطلاق طوفان الأقصى على أيدي أبطال المقاومة الفلسطينية ومحور إسناد الجهاد والمقاومة.



وحمل مجلس الشورى الإدارة الامريكية مسؤولية كل الجرائم وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان كونها الشريك والداعم الأساسي لكيان العدو.

وجدد المجلس التأكيد على حق المقاومة الإسلامية في لبنان في الرد المشروع على التصعيد الصهيوني،مجددا التضامن مع لبنان حكومة وشعبا ومقاومة.

