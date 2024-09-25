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المؤتمر نت - توقعات بأمطار رعدية خلال الساعات القادمة

توقعات بأمطار رعدية خلال الساعات القادمة

المؤتمرنت -
توقعات بأمطار رعدية خلال الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب، لحج، الضالع، ريمة، ذمار والمحويت وتمتد غرباً إلى مرتفعات وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على غرب كلٍ من صعدة، حجة، عمران وصنعاء وأجزاء من عدن، أبين، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز هطلت يوم أمس أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، الضالع ولحج.

وحذر المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب .








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