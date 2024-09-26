المؤتمرنت -

الشريف يهنىء ابوراس بأعياد الثورة ويجدد الوقوف خلف قيادته

رفع الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية تهنئة الى الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الثاني و الستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الحادي والستين لثورة 14 اكتوبر جاء فيها :



الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يطيب لي ان ارفع اليكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الثاني والستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني الحادي و الستين لثورة 14 اكتوبر اللتين نقلتا اليمن الى العصر الحديث بعد سنوات من تخلف الحكم الإمامي وعقود طويلة من الاحتلال البريطاني لجنوب الوطن .



ونحن نحتفي باعياد ثورتي سبتمبر واكتوبر فاننا نشير الى ما يواجهه الوطن اليوم من عدوان وتأمر يستهدف تمزيق وحدته الوطنية ومنعه من التعبير عن مواقفه القومية وفي مقدمتها الموقف المساند للشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني وهو امر لا يمكن القبول به فموقف اليمن وشعبها سيظل الى جانب اخواننا في فلسطين حتى تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.



الاخ الرئيس

نهنئكم ومن خلالكم نهنىء جميع قيادات وقواعد المؤتمر وجماهير شعبنا بهذه المناسبة ونجدد العهد بالمضي معكم وخلف قيادتكم في الحفاظ على المؤتمر ووحدته التنظيمية ومعنا كل قواعد المؤتمر التي كانت وستظل هي الصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات استهداف المؤتمر .



وتقبلوا فائق التحية والتقدير

اخوكم / الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام