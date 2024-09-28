السبت, 28-سبتمبر-2024 الساعة: 03:44 م - آخر تحديث: 03:44 م (44: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - حزب الله ينعي رسميا أمينه العام حسن نصرالله

حزب الله اللبناني ينعي رسميا أمينه العام السيد حسن نصرالله

المؤتمرنت -
حزب الله اللبناني ينعي رسميا أمينه العام السيد حسن نصرالله
نعى حزب الله اللبناني اليوم السبت، أمينه العام سيد المقاومة، العبد الصالح السيد حسن نصرالله، الذي انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء.

وقال حزب الله في بيان له اليوم: "لقد التحق السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من 30 عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

وأضاف بيان حزب الله: "إنّنا نعزي صاحب العصر والزمان (عج) وولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله والمراجع العظام والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة وشعبنا اللبناني الصابر والمجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وعائلته الشريفة الصابرة، ونبارك لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رضوان الله عليه نيله أرفع الأوسمة الإلهية، وسام الإمام الحسين عليه السلام، محقّقًا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدًا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية".

وأكد أن "قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف".

وختم حزب الله اللبناني بيانه بالقول: "وإلى المجاهدين الشرفاء وأبطال المقاومة الإسلامية المظفرين والمنصورين وأنتم أمانة السيد الشهيد المفدى، وأنتم إخوانه الذين كنتم درعه الحصينة ودرة تاج البطولة والفداء، إنّ قائدنا سماحة السيد ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
أخبار: الامين العام يهنئ رئيس المؤتمر ويجدد الدفاع عن منجزات الثورة وفي مقدمتها وحدة اليمن
أخبار: الشريف يهنىء ابوراس بأعياد الثورة ويجدد الوقوف خلف قيادته
أخبار: مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة ويدعو للحفاظ على منجزاتها
أخبار: جابر غالب يهنئ رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية
أخبار: الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بالعيد 62 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر
أخبار: الدكتور لبوزة يرفع برقية تهنئة لرئيس المؤتمر بمناسبة العيد 62لثورة 26سبتمبر المجيدة
أخبار: بيان صادر عن المؤتمر بمناسبة العيد الوطني لثورة 26 سبتمبر
عربي ودولي: مستوطنون صهاينة يقتحمون "الأقصى"
أخبار: مظاهرة بأمريكا للمطالبة بوقف العدوان على فلسطين ولبنان
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41,495
أخبار: توقعات بأمطار رعدية خلال الساعات القادمة
أخبار: مساء اليوم : ايقاد الشعلة الـ62 لثورة 26 سبتمبر
رياضة: ريال مدريد يفوز على الافيس ويواصل ملاحقة برشلونة
أخبار: رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام للمؤتمر
أخبار: المؤتمر وحلفاؤه يدينون جرائم العدوان الصهيوني على لبنان
أخبار: لقاء خاص مع الأمين العام بقناة اليمن اليوم الساعة الـ9 مساءً
أخبار: زلزال يضرب هذه الدولة وتحذيرات من “تسونامي”
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة
أخبار: الشورى يدين استمرار التصعيد الصهيوني على لبنان
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الصهيونية على لبنان
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
أخبار: الرهوي يزور وزارة الصحة والبيئة
أخبار: ضحايا بقصف صهيوني على جنوب لبنان
أخبار: حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 41.455
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024