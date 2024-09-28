المؤتمرنت -

القوات المسلحة تستهدف مطار بن غوريون اثناء وصول المجرم نتنياهو

أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية استهدفت مطار "يافا" المسمى إسرائيلياً "بن غوريون" وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت العمليةَ بصاروخ باليستي نوع "فلسطين 2" وذلك انتصاراً لمظلومية الشعبِ الفلسطيني ورداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان.

وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية ومعها كل شرفاء وأحرار الأمة مستمرة في الرد على جرائمِ العدو الإسرائيلي ولن تتردد في رفعِ مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة ومشاركة في الدفاع عن غزة ولبنان.. لافتا إلى أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بعد وقف العدوان على غزة ولبنان.