المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,595

أعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,595، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,251 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن تسعة شهداء ارتقوا، وأصيب 41 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

