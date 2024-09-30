المؤتمرنت -

اسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في محافظة صعدة

أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهاما عدائية في أجواء محافظة صعدة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط هذه الطائرة التي تعد الحاديةَ عشرة من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وأشار البيان إلى أنه وفي وقت سابق شن العدو الإسرائيلي وبدعمٍ أمريكي 17 غارة على عدة منشآت مدنية في محافظة الحديدة، منها الميناء ومحطة الكهرباء ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنينَ وجرح 57 كحصيلة نهائية.

وأكدت القوات المسلحة أن هذا العدوان الإجرامي لن يثني الشعب اليمني ومن خلال قواته المسلحة عن تأدية الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني وأن هذه الجريمةَ سيتمّ الرد عليها بتصعيد العمليات العسكرية ضدَّ هذا العدو المجرمِ خلال الفترة المقبلة.