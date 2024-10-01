المؤتمرنت -

قصف يمني لأهداف عسكرية إسرائيلية في يافا وأم الرشراش

نفذت القوات المسلحة اليمنية، عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافاً عسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وأم الرشراش المحتلتين بخمس طائرات مسيرة من نوع "يافا" و"صماد4".



وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها اليوم أن سلاح الجو المسير استهدف هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا بطائرة مسيرة نوع "يافا"، كما استهدف أهدافاً عسكرية في منطقة أم الرشراش (إيلات)، بأربع طائرات مسيرة نوع صماد4، وأشار البيان إلى أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.



وأكدت القوات المسلحة وقوفها العملي إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية ومؤامراته التوسعية، وأهابت بكافة الشعوب العربية والإسلامية، الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية المستمرة حتى تحقيق النصر الموعود.