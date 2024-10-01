الثلاثاء, 01-أكتوبر-2024 الساعة: 03:47 م - آخر تحديث: 03:23 م (23: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 361 تواليًا،

أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

المؤتمرنت -
أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 361 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفادت مصادر اعلامية فلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الثلاثاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وتمكن مواطنون من عائلة عبد الغفور من انتشال 19 شهيدا من العائلة عبد الغفور ممكن كانوا مفقودين تحت أنقاض منزلهم بعد قصفه من قوات الاحتلال في 7 ديسمبر 2023، وفي حينه أدى القصف إلى استشهاد 36 من العائلة بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وشنت طائرات الاحتلال 3 غارات استهدفت منازل بمنطقة العمور ببلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة

واستشهد 7 مواطنين منهم نساء وأطفال وأصيب آخرون في مجزرة إسرائيلية داخل مدرسة “ذكور الشجاعية” التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.


وأطلقت طائرة مسيرة “كواد كابتر” تابعة لقوات الاحتلال، قنابل في محيط مركز الشرطة بأرض المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية لمخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

وأصيب مُسن بطلق ناري من طائرة “كواد كابتر” قرب جولس بالمخيم الجديد غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.


وتواصل قوات الاحتلال توغلها لليوم السادي في الفخاري شرق خانيونس وسط قصف نوعي وعمليات تجريف وتدمير في المنطقة.ط الجوازات بحي الرمال، ولم يبلغ عن إصابات.
( المركز الفلسطيني للاعلام)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: غوغل تطلق خدمة (سافر عبر الزمن)
مجتمع مدني: تحذير طبي من مخاطر إعتام عدسة العين
أخبار: رئاسة مجلس الوزراء تناقش مستوى الأداء الحكومي
أخبار: المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة العدوان الصهيوني على الحديدة
أخبار: النفط والغاز : الوضع التمويني مستقر ولا حاجة للقلق
أخبار: النواب يدين العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية بالحديدة
أخبار: السياسي الأعلى: العدوان على الحديدة لن يمر دون رد
أخبار: 4 شهداء و40 جريحاً حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الحديدة
أخبار: العدو الصهيوني يشن غارات على محافظة الحديدة
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,595
عربي ودولي: نزوح مليون لبناني جراء استمرار العدوان الصهيوني
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة
أخبار: القوات المسلحة تستهدف مطار بن غوريون اثناء وصول المجرم نتنياهو
أخبار: مجلس النواب ينعي استشهاد السيد حسن نصر الله
أخبار: "السياسي الأعلى” ينعي استشهاد السيد حسن نصر الله
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات
أخبار: حزب الله ينعي رسميا أمينه العام حسن نصرالله
أخبار: القوات المسلحة تنفذ أوسع عملية بالبحر الأحمر
أخبار: القوات المسلحة تنفذ عمليتين ضد العدو الصهيوني
أخبار: الأرصاد: أمطار رعدية في الساعات القادمة
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41,534
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
أخبار: الامين العام يهنئ رئيس المؤتمر ويجدد الدفاع عن منجزات الثورة وفي مقدمتها وحدة اليمن
أخبار: الشريف يهنىء ابوراس بأعياد الثورة ويجدد الوقوف خلف قيادته
أخبار: مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة ويدعو للحفاظ على منجزاتها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024