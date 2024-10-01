الثلاثاء, 01-أكتوبر-2024 الساعة: 03:48 م - آخر تحديث: 03:23 م (23: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على

هطول أمطار متوقعة في 10 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
هطول أمطار متوقعة في 10 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم ، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على محافظات تعز، إب، ريمة والحديدة وسهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، لحج وأبين.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظات شبوة، حضرموت والمهرة .

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 2.7ملم في الحديدة، 5.2 في حجة، 4.5 في إب ـ السدة، 3.3 في تعز.

وهطلت أمطار رعدية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات البيضاء، ريمة، لحج وأبين وامتدت إلى الهضاب الداخلية وسهل تهامة والسواحل الغربية.

وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة، والانزلاقات الصخرية والطينية في الطرقات الجبلية.

وأهاب بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: غوغل تطلق خدمة (سافر عبر الزمن)
مجتمع مدني: تحذير طبي من مخاطر إعتام عدسة العين
أخبار: رئاسة مجلس الوزراء تناقش مستوى الأداء الحكومي
أخبار: المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة العدوان الصهيوني على الحديدة
أخبار: النفط والغاز : الوضع التمويني مستقر ولا حاجة للقلق
أخبار: النواب يدين العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية بالحديدة
أخبار: السياسي الأعلى: العدوان على الحديدة لن يمر دون رد
أخبار: 4 شهداء و40 جريحاً حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الحديدة
أخبار: العدو الصهيوني يشن غارات على محافظة الحديدة
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,595
عربي ودولي: نزوح مليون لبناني جراء استمرار العدوان الصهيوني
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة
أخبار: القوات المسلحة تستهدف مطار بن غوريون اثناء وصول المجرم نتنياهو
أخبار: مجلس النواب ينعي استشهاد السيد حسن نصر الله
أخبار: "السياسي الأعلى” ينعي استشهاد السيد حسن نصر الله
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات
أخبار: حزب الله ينعي رسميا أمينه العام حسن نصرالله
أخبار: القوات المسلحة تنفذ أوسع عملية بالبحر الأحمر
أخبار: القوات المسلحة تنفذ عمليتين ضد العدو الصهيوني
أخبار: الأرصاد: أمطار رعدية في الساعات القادمة
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41,534
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
أخبار: الامين العام يهنئ رئيس المؤتمر ويجدد الدفاع عن منجزات الثورة وفي مقدمتها وحدة اليمن
أخبار: الشريف يهنىء ابوراس بأعياد الثورة ويجدد الوقوف خلف قيادته
أخبار: مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة ويدعو للحفاظ على منجزاتها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024