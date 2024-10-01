المؤتمرنت -

ايران تقصف اهدافا للكيان الصهيوني

اعلن التلفزيون الإيراني قبل قليل استهداف أهداف داخل الكيان الصهيوني بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية



وكشفت مصادر اعلامية اطلاق اكثر من 200 صاروخ من ايران باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة .



وسمعت صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل





وقال الحرس الثوري الإيراني: رداً على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد نيلفوروشان استهدفنا قلب الأراضي المحتلة



وكان مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، افاد بان إيران تنوي شن هجوم صاروخي على إسرائيل.



وقال المسؤول في تصريحات صحافية، “لدينا معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تنوي شن هجوم صاروخي على إسرائيل قريبا”، مبيناً أن “الهجوم العسكري الإيراني المباشر على إسرائيل سيحمل عواقب وخيمة على طهران”.



وأضاف، “ندعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم إيراني”.