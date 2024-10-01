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ايران تستهدف اسرائيل بقصف صاروخي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، عن استهداف عمق الأراضي المحتلة رداً على استشهاد الشهيد هنية والسيد حسن نصر الله والشهيد نيلفروشان.

وشدد الحرس الثوري في بيان له، على أنه إذا رد كيان العدو الصهيوني على العمليات الإيرانية، فإنه سيواجه هجمات ساحقة.

وجاء في بيان الحرس الثوري أيضا: أيها الشعب الإيراني الشريف تم قبل لحظات وبعد فترة من ضبط النفس تجاه انتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عند اغتيال المجاهد الشهيد الدكتور إسماعيل هنية على يد الكيان الصهيوني وتجاه حق البلاد في الدفاع المشروع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتصاعد اعتداءات الكيان الصهيوني بدعم من أمريكا في ارتكاب مجازر بحق شعبي لبنان وغزة واستشهاد المجاهد الكبير قائد محور المقاومة والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واستشهاد المستشار الكبير للحرس الثوري في لبنان العميد عباس نيلفروشان، تم إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية أمنية مهمة في عمق الأراضي المحتلة، والتي سنذكر تفاصيلها لاحقاً.

وأضاف: إن هذه العملية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وإبلاغ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وبدعم من جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الدفاع، ونحذر من أنه اذا رد الكيان الصهيوني عسكريا على هذه العملية التي تتوافق مع الحقوق القانونية للبلاد والقوانين الدولية، فإنه سيواجه المزيد من الهجمات الساحقة والمدمرة.

