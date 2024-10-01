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أخبار
المؤتمر نت - تزفّ المذيعة القديرة صفاء أحمد، إثر القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة

غارة إسرائيلية تقتل مذيعة سورية

المؤتمرنت -
غارة إسرائيلية تقتل مذيعة سورية
شن طيران الكيان الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، قصفا عنيفا على دمشق، أسفر عن مقتل مذيعة سورية.


وأعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية، اليوم الثلاثاء، مقتل المذيعة صفاء أحمد إثر قصف إسرائيلي على العاصمة دمشق.


وفي بيان لها، قالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية "تزفّ المذيعة القديرة صفاء أحمد، إثر القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له العاصمة دمشق".


وكانت المذيعة صفاء أحمد نشرت قبل ساعة من بدء القصف الإسرائيلي، منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا قالت فيه: " اصوات قوية تسمع في سماء دمشق".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور صفاءأحمد على صفحتها بموقع "فيسبوك" قبل وفاتها بساعات.


وكان الجيش السوري، أعلن في بيان سابق، أنه تصدى لهجوم جوي إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في العاصمة دمشق.
( وكالات)








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