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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان

3 صواريخ يمنية تدك مواقع عسكرية للكيان الصهيوني

المؤتمرنت -
3 صواريخ يمنية تدك مواقع عسكرية للكيان الصهيوني
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس 5.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5، وصلت إلى أهدافها بنجاح، وسط تكتم العدو على نتائج العملية.

وباركت القوات المسلحة، عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي، مؤكدة استعدادها للمشاركة في أي عمليات مشتركة ضد العدو.

وأشار البيان إلى أن استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار، منوهاً إلى أن القوات المسلحة لن تتردد في توسيع عملياتها حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.








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