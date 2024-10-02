الأربعاء, 02-أكتوبر-2024 الساعة: 02:48 م - آخر تحديث: 02:37 م (37: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - شنت طائرات الاحتلال الجيش 9 غارات متتالية خلال ساعتين على الضاحية الجنوبية لبيروت

10 الاف جريح.. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان الى 1873 شهيدا

المؤتمرنت -
10 الاف جريح.. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان الى 1873 شهيدا
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الواسعة على لبنان لليوم العاشر تواليًا، وشنت المزيد من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الشهداء إلى 1873 وفق مصدر رسمي.

وشنت طائرات الاحتلال الجيش 9 غارات متتالية خلال ساعتين على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الأربعاء، بعد إنذارات لسكان مبان في الضاحية الجنوبية بالإخلاء الفوري.

واستهدفت الغارات مناطق الحدث والرويس والشويفات وحارة حريك.

يأتي ذلك في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 55 شخصا وإصابة 156 آخرين بجروح جراء غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهتها، أعلنت وحدة إدارة الكوارث اللبنانية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1873 شهيدا.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها الدوري إن “العدد الإجمالي منذ بدء الأحداث ارتفع إلى 1873 شهيدا و9134 جريحا”.

وأضافت: “عدد النازحين من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي فاق المليون نازح، بينهم 155 ألفا و600 مسجلين في مراكز الإيواء”.

وقد شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات بعد ظهر أمس الثلاثاء على مناطق متفرقة في البقاع شرقي لبنان.

وطالت الغارات محيط مدينة بعلبك وبلدات عدة في المنطقة بينها اللبوة وطليا وسرعين وعين بورضاي ورسم الحدث، وقد استهدفت الغارات بعض المباني والسهول في المنطقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة.

ومنذ أيام، تنفّذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، التي تعتبر مناطق نفوذ لحزب الله، كان أعنفها الغارات التي شنتها يوم الجمعة الماضي والتي استشهد فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

في غضون ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 4 صواريخ باليستية أطلقت من لبنان وسقطت قبالة شواطئ مدينة نتانيا، شمال تل أبيب.

وكان حزب الله قد أعلن، أمس، أنه أطلق صواريخ من طراز “فادي 4” على قاعدة “غليلوت” التابعة للاستخبارات العسكرية “8200”، ومقر الموساد، بضواحي تل أبيب؛ وشدد على أن ذلك ليس سوى البداية.

وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 3 أشخاص بجروح، اثنان منهم جروحهما متوسطة، جراء سقوط صواريخ وسط البلاد.

كما أُفيد بسقوط شظايا صاروخين في كفار سابا ومفرق إيال، وسط إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال أعلن الاثنين الماضي (30 سبتمبر) بدء عملية برية مركزة داخل الأراضي اللبنانية للمرة الأولى منذ عام 2006.
( المركز الفلسطيني للاعلام)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: جمعية الحديدة التنموية تعقد اجتماعا لها برئاسة شماخ
أخبار: ايران تستهدف اسرائيل بقصف صاروخي
عربي ودولي: العراق يعلن رسمياً إغلاق مجاله الجوي
عربي ودولي: ايران تقصف اهدافا للكيان الصهيوني
ثقافة: اتحاد الإعلاميين يدين استهداف قناة الصراط
أخبار: 3 عمليات عسكرية يمنية ردا على العدوان وإسنادا للمقاومة
عربي ودولي: ايران تستعد لهجوم صاروخي ضد (اسرائيل)
أخبار: هطول أمطار متوقعة في 10 محافظات يمنية
علوم وتقنية: غوغل تطلق خدمة (سافر عبر الزمن)
مجتمع مدني: تحذير طبي من مخاطر إعتام عدسة العين
أخبار: أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
أخبار: قصف يمني لأهداف عسكرية إسرائيلية في يافا وأم الرشراش
أخبار: اسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في محافظة صعدة
أخبار: الإعلان عن امكانية عقد جلسات بالمحاكم في الفترة المسائية
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة
أخبار: رئاسة مجلس الوزراء تناقش مستوى الأداء الحكومي
أخبار: المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة العدوان الصهيوني على الحديدة
أخبار: النفط والغاز : الوضع التمويني مستقر ولا حاجة للقلق
أخبار: النواب يدين العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية بالحديدة
أخبار: السياسي الأعلى: العدوان على الحديدة لن يمر دون رد
أخبار: 4 شهداء و40 جريحاً حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الحديدة
أخبار: العدو الصهيوني يشن غارات على محافظة الحديدة
أخبار: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,595
عربي ودولي: نزوح مليون لبناني جراء استمرار العدوان الصهيوني
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024