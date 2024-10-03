المؤتمرنت -

أمطار متفاوتة الشدة في 6 محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد وحبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات أبين، لحج، تعز، إب، الضالع وريمة وتمتد غرباً إلى سهل تهامة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عدن، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز 18.5ملم، إب: 0.2ملم، وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية وسهل تهامة.



ونبه المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة.

(سبأ)