المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 41,788 شهيدا

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 363 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.





وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 99 شهيدا و169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,788 شهيدا و96,794 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

(المركز الفلسطيني للإعلام)