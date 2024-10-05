المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي البرلماني أحمد صوفان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ أحمد محمد صوفان عضو اللجنة العامة للمؤتمر، عضو مجلس النواب، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للبرلماني أحمد محمد صوفان والدكتور عبدالحكيم محمد صوفان في هذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".