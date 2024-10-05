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المؤتمر نت - أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، تضرر أكثر من 196 ألفاً و197 معلماً ومعلمة جراء انقطاع الرواتب في البلاد

تضرر 196 ألف معلم ومعلمة في اليمن

المؤتمرنت -
تضرر 196 ألف معلم ومعلمة في اليمن
أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، تضرر أكثر من 196 ألفاً و197 معلماً ومعلمة جراء انقطاع الرواتب في البلاد.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، أن هذا اليوم يعتبر من المناسبات المهمة التي تهدف إلى "تقدير وتقييم وتحسين حياة المعلمين في العالم"، وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.

وأفاد البيان، أن عدد المنشآت التعليمية المدمرة كلياً وجزئياً والمستخدمة لإيواء النازحين وغير الآمنة في البلاد، بلغ ثلاثة آلاف و768 منشأة.

وبين أن ما يقارب 435 مدرسة أي نحو 11.5% مدمرة كليا وألف و578 مدرسة متضررة جزئيا بفعل العدوان بنسبة تصل إلى 42%، و999 مدرسة بنسبة 26.5% استخدمت مراكـز إيـواء للنازحيـن مع إغلاق 756 مدرسة 20% في جميع أنحاء البلاد.

ونوه البيان إلى وجود تحديات ومعوقات تواجه قطاع التعليم والعملية التعليمية بشكل عام بسبب استمرار العدوان والحصار منذ أكثر من تسع سنوات، والاستهداف المباشر والممنهج للعملية التعليمية وبنيتها التحتية، ما أدّى إلى تدمير المدارس ونزوح آلاف الأسر وتردّي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر الذي أسهم في ارتفاع نسبة التسرّب من المدارس وعمالة الأطفال.

وحمّلت منظمة انتصاف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية عن كل الجرائم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وجددت مُطالبتها للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها، بملاحقة وفتح التحقيق والمُساءلة الجنائية ومعاقبة قادة العدوان وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم.








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