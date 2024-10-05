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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد 25 شخصاً وإصابة 127 آخرين في غارات العدوان الإسرائيلي

صحة لبنان: 25 شهيداً و127 جريحاً في يوم

المؤتمرنت -
صحة لبنان: 25 شهيداً و127 جريحاً في يوم
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد 25 شخصاً وإصابة 127 آخرين في غارات العدوان الإسرائيلي.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في الوزارة في بيان، أن هذه الأعداد هي ضحايا الغارات يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على أنحاء متفرقة من لبنان منذ نحو أسبوعين، مخلفا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وسط تجاوز عدد النازحين المليون شخص في ظل زيادة حجم التدمير في معظم المناطق والقرى الجنوبية والشرقية امتدادا إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.








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