المؤتمرنت -

هزة أرضية تضرب العراق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال العراقي.



وأفادت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، تسجيل هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية.



وذكر المكتب الإعلامي للهيئة في بيان صحفي أن المراصد الزلزالية سجلت هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية"، مبينا، أن "الهزة تبعد مسافة 22 كم عن الحدود العراقية و40 كم عن قضاء حلبجة التابع لمحافظة السليمانية شمال العراق حيث بلغت قواتها 4.1.



ولم تشر هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي إلى تسجيل خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.



وفي 22 سبتمبر الماضي ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر قرب الحدود العراقية الإيرانية.



وكانت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر في 26 يوليو الماضي ضربت شرقي قضاء خانقين، شمال شرق العراق، قرب الحدود مع إيران.