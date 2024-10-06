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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 41 ألفاً و870 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41870

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41870
ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 41 ألفاً و870 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97166 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 45 شهيداً، و256 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.








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