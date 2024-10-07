المؤتمرنت -

عام من حرب إبادة غزة في أرقام

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023م حرباً مدمرة على قطاع غزة، ومارس على مدى عام أعمال إبادة جماعية، وارتكب 3654 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني.



وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ عام، خلفت 41 ألفا و870 شهيدا، بينهم 16 ألفا و927 طفلا و11 ألفا و487 شهيدة من النساء، بالإضافة إلى 10 آلاف مفقود.



وأضاف البيان أن 171 طفلا رضيعا استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، كما استشهد 710 أطفال خلال الحرب وعمرهم أقل من عام، فيما قتل الاحتلال جميع أفراد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني، فضلا عن أن 25 ألفا و973 طفلا يعيشون بدون والديهم أو أحدهما، بالإضافة إلى ارتقاء 36 شهيدا نتيجة المجاعة، ووجود 3500 طفل معرضين للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.



وكان عدد الشهداء من الطواقم الطبية خلال عام من العدوان المتواصل على غزة، 986 شهيدا، بالإضافة إلى 85 شهيدا من عناصر الدفاع المدني و175 شهيدا في صفوف الصحفيين، كما وصل إلى المستشفيات 97 ألفا و166 جريحا على مدار العام، بينهم 396 جريحا ومصابا من الصحفيين والإعلاميين.



وأقامت قوات الاحتلال 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات تم انتشال 520 شهيدا منها، كما استهدفت 187 مركزا لإيواء النازحين، ومنعت 12 ألف جريح من السفر للعلاج بالخارج، في وقت يواجه فيه 12 ألفا و500 مريض بالسرطان الموت وبحاجة ماسة للعلاج، فيما بلغ عدد المصابين بأمراض معدية نتيجة النزوح مليونا و737 ألفا و524 مصابا.



وأشار البيان إلى وجود 71 ألفا و338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح، كما يوجد 60 ألف سيدة حامل معرضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 350 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يواجهون مخاطر كبيرة بسبب منع إدخال الأدوية.



ووفقا لآخر الإحصائيات، تم تسجيل 5 آلاف معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، بينهم 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية و36 من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم، كما نزح خلال العدوان مليونا فلسطيني في قطاع غزة يعيش معظمهم في الخيام.



وفيما يتعلق بتدمير الممتلكات والمباني، أوضحت الإحصائيات أنه تم تدمير 204 مقرات حكومية، و125 مدرسة وجامعة تم تدميرها كليا، فضلا عن أضرار جزئية لحقت بـ 337 مدرسة وجامعة، كما طال العدوان 814 مسجدا تم تدميرها بشكل كامل من أصل 1245 مسجدا في قطاع غزة، فيما هناك 148 مسجدا تضررت بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم، ودمرت قوات الاحتلال كذلك 19 مقبرة وسرقت 2300 جثمان من العديد من مقابر قطاع غزة.



ولفت البيان إلى أن قوات الاحتلال قتلت 12 ألفا و700 طالب وطالبة خلال حرب الإبادة الجماعية، وقتلت 750 معلما وموظفا تربويا في قطاع التعليم، بالإضافة إلى 130 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا، كما حرمت 785 ألف طالب وطالبة من التعليم.



كما دمر الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام من العدوان المتواصل على قطاع غزة 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و200 ألف وحدة بشكل جزئي، بعدما ألقت قوات الاحتلال 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع، كما أخرج عدوان الاحتلال 34 مستشفى عن الخدمة، بالإضافة إلى 80 مركزا صحيا، واستهدف 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى تدمير 36 منشأة وملعبا وصالة رياضية.



وبالنسبة للبنية التحتية، أجهز الاحتلال على 3 آلاف و130 كيلومتر طولي من خطوط شبكات الكهرباء و330 ألف متر طولي من شبكات المياه و655 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي ومليونين و835 ألف متر طولي من شبكات الطرق والشوارع، بالإضافة إلى 700 بئر مياه خرجت عن الخدمة، حيث دمر الاحتلال 86 بالمئة من قطاع غزة، لتصل الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية 35 مليار دولار.