المؤتمرنت -

تقلبات الطقس مستمرة… احذروا السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات تعز، إب، الضالع، البيضاء، ريمة، حجة، الحديدة ومرتفعات لحج وأبين.



وأشارت إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من ذمار، شبوة، حضرموت، المحويت وسهل تهامة.



وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 4.4ملم، في إب ـ السدة، 1.9 في تعز الحوبان، 1.5 في الحديدة الكدن.



كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات الحديدة، تعز، لحج، البيضاء، الضالع وأبين.



وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة.