الإثنين, 07-أكتوبر-2024 الساعة: 05:36 م - آخر تحديث: 05:02 م (02: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 41 ألفاً و909، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و909

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و909
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 41 ألفاً و909، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97303، جراء العدوان المستمر لليوم الـ367 على القطاع، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض بسبب القيود الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيداً، و137 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتأتي هذه المجازر الجديدة مع بدء قوات الاحتلال بتنفيذ خطة جديدة لتهجير أهالي شمال قطاع غزة نحو جنوبه، عقب توزيع أوامر إخلاء عاجلة لكافة مناطق وأحياء شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف وكثيف وتوغل لآليات الاحتلال شرق بلدة ومخيم جباليا.

وتتزامن هذه الخطة مع دخول الحرب على غزة عامها الأول في ظل العدوان الغاشم، الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وأحدث كارثة إنسانية و تدميرا واسعا وغير مسبوق طال كافة مناحي الحياة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
عربي ودولي: القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
فنون ومنوعات: بسام كوسا: اعتذر للشعب الفلسطيني
رياضة: "هاتريك" ليفاندوفسكي يؤمن صدارة برشلونة
رياضة: تعثر تشيلسي ويونايتد وانتصار برايتون
محافظات: البيضاء.. إتلاف مواد غذائية منتهية
عربي ودولي: أبو عبيدة يبارك عملية بئر السبع
رياضة: فوز لاتسيو وتعادل يوفنتوس وبولونيا
مجتمع مدني: أعراض سرطان الدم في المراحل المبكرة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: الرهوي يشيد بجهود المستشفى الجمهوري
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي قمشه
أخبار: صنعاء تعلن غداً الإثنين إجازة رسمية
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 41870
أخبار: توقعات الأرصاد ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟـ24 ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
رياضة: ريال مدريد يهدّد صدارة برشلونة لليغا
رياضة: هاتريك تورام ينقذ إنتر من فخ تورينو
علوم وتقنية: خصائص صحية فريدة للرمان
فنون ومنوعات: صلاح عبدالله عن لبنان: "أكتر بلد حبيتها"
رياضة: أرسنال والسيتي يطاردان ليفربول
أخبار: "الأقصى" تدعو لخروج مليوني الإثنين
عربي ودولي: هزة أرضية تضرب الحدود العراقية
رياضة: يونيون برلين يهزم دورتموند وتعثر ليفركوزن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024