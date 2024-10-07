المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و909

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 41 ألفاً و909، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 97303، جراء العدوان المستمر لليوم الـ367 على القطاع، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض بسبب القيود الإسرائيلية.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيداً، و137 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.



وتأتي هذه المجازر الجديدة مع بدء قوات الاحتلال بتنفيذ خطة جديدة لتهجير أهالي شمال قطاع غزة نحو جنوبه، عقب توزيع أوامر إخلاء عاجلة لكافة مناطق وأحياء شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف وكثيف وتوغل لآليات الاحتلال شرق بلدة ومخيم جباليا.



وتتزامن هذه الخطة مع دخول الحرب على غزة عامها الأول في ظل العدوان الغاشم، الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وأحدث كارثة إنسانية و تدميرا واسعا وغير مسبوق طال كافة مناحي الحياة.