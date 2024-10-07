المؤتمرنت -

في ذكرى طوفان الأقصى.. صنعاء تقصف تل أبيب

نفذت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عمليتين عسكريتين ضد أهداف للعدو الصهيوني في يافا وأم الرشراش، في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد، إسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، وتزامنا مع الذكرى الأولى لتدشين معركة "طوفان الأقصى".



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن العملية الأولى استهدفت هدفين عسكريين للعدوِّ الإسرائيلي في منطقة "يافا" المحتلة وذلك بصاروخين الأول نوع "فلسطين 2" والذي نجح في الوصول إلى هدفه، والثاني "ذو الفقار".. مؤكدة أن العملية حققت أهدافَها بنجاح.



وأشارت إلى أن سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية أطلق في وقت سابق اليوم عدداً من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في منطقة "يافا" ومنطقة "أمِّ الرشراش" جنوبي فلسطين المحتلة بطائرات نوع "يافا" و"صماد4".. مبينة أن عدد من تلك الطائرات نجحت في الوصول إلى أهدافِها بفضل الله.



وحيت القوات المسلحة بهذه المناسبة الأبطال المجاهدين في المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلِها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وكذا المجاهدين في المقاومة الإسلاميّة في لبنان.. مؤكدة استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذا الاستمرار في فرضِ الحصار البحري عليه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.