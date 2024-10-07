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أخبار
المؤتمر نت - في ذكرى طوفان الأقصى.. ماذا قال أبو عبيدة؟

في ذكرى طوفان الأقصى.. ماذا قال أبو عبيدة؟

المؤتمرنت -
في ذكرى طوفان الأقصى.. ماذا قال أبو عبيدة؟
أشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، بجبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق، وقال "مسيَرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتضرب العدو وتكبده خسائر كبيرة".

وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة له في الذكرى الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى: "نثمن بكل اعتزاز الحراك الشعبي العظيم في اليمن الحر ونقدر حراك كل الشعوب الشقيقة والصديقة حول العالم".

وأضاف: "شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطؤها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان".

واكد أبو عبيدة، أن عملية طوفان الأقصى كانت الضربة الاستباقية الأكثر احترافية ونجاحًا في العصر الحديث، مشيدًا بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن "كتائب القسام" تواصل القتال.

وتابع: "عام مر على عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث، مشددا على أن المقاومة ضربت العدو ضربة استباقية هائلة بعدما وصل تخطيطه لضربة كبرى للمقاومة بغزة مراحله النهائية.

وذكّر بأن معركة طوفان الأقصى جاءت بعدما تغول العدو في الاستيطان والتهويد والعدوان على الأسرى.

وقال "شعبنا صمد صمودا أسطوريا رغم خذلان القريب وجبن الأنظمة وتواطئها ورغم بطش العدو وقوى البغي والعدوان".

وأضاف "أسقطنا آلافا من جنود العدو قتلى وجرحى وأخرجنا من الخدمة مئات الآليات العسكرية".

وأكد أن مقاتلي المقاومة يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة "ولا نزال نقاتل في معركة غير متكافئة عدوا مجرما لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم".

وقال "الكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة"، بينما عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير.

وذكّر بأن "هذا الكيان إلا حبال الإدارة الأميركية المعهودة التي ستنقطع بلا شك مع مرور الزمن".

وعن أسرى العدو لدى المقاومة، قال الناطق باسم القسام "حرصنا منذ اليوم الأول على حماية الأسرى لدينا والحفاظ عليهم".

وأضاف "لدينا تعليمات أنه إذا تعرض الأسرى للخطر أو لاشتباكات قريبة يتم نقلهم إلى أماكن أخرى أكثر أمنا".

ولكنه شدد على أن هؤلاء الأسرى يواجهون وضعا صعبا ويتعرضون لتقاطع النيران "وربما لنيران العدو نفسه"، مضيفاً: "المخاطر على الأسرى الإسرائيليين تتعاظم يوما بعد يوم".

ونبه أبو عبيدة إلى أن ما حدث مع الأسرى الستة في رفح ربما يتكرر مع آخرين "طالما يتعنت نتنياهو وحكومته الإرهابية".








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