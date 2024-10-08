المؤتمرنت -

بن حبتور: دور اليمن في نصرة فلسطين مشرفاً

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أن دور اليمن كان ومازال مشرفاً ولافتاً ليس في الساحة الشعبية التضامنية، بل وفي الساحة العسكرية عبر الدعم المباشر للمجاهدين في فلسطين ولبنان.



وقال بن حتبور في كلمةٍ خلال مشاركته في فعالية "واقع معركة طوفان الأقصى بين التحديات وإسناد الجبهات - اليمن أنموذجا "، التي أقامتها اليوم بصنعاء وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، إن بُعد المسافة لم يعق المساهمة المباشرة للقوات المسلحة اليمنية في استهداف قلب الكيان، فيما الأنظمة العربية أكانت المطبعة أم المتخاذلة قد تنازلت عن الشرف والكرامة والاخلاق والعروبة والدين من أجل رضى العدو الإجرامي الغاصب.



وأضاف:" للأسف أن نجد من اليمنيين على قلتهم من يتماهى مع العدو الاسرائيلي ومشاريعه الاجرامية على هذا النحو السافر المعيب والمخزي ".



وتابع "اليمنيون الاحرار هم الذين يخرجون على مدار عام كامل في الساحات نصرة لإخوانهم في غزة والذين يؤكدون من خلال خروجهم مدى التزامهم بالقضية الفلسطينية".



وأوضح أن "خروج الشعب اليمني المتواصل على هذا النحو العظيم في عموم الساحات بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة وتضامنهم المطلق مع إخوانهم وقضيتهم المركزية أبهر العالم كله والأعداء قبل الأصدقاء".



وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى على أن دولة الكيان باطل ينبغي إزالته والمقاومة حق ينبغي على الأمة كلها مؤازرتها والاصطفاف إلى جانبها والوقوف معها بصورة مباشرة باعتبارها الخيار السليم لاستعادة الحقوق وإنهاء الوجود الاحتلالي في الأراضي العربية وإفشال المشروع الصهيوني في المنطقة برمتها.



واختتم كلمته قائلًا:"عندما نحتفي بالـ 7 من أكتوبر ينبغي أن نرفع الصوت عاليا لكي يعرف العالم أجمع أن هناك شعب حر في جنوب الجزيرة العربية يقوده قائد حر من العاصمة صنعاء، يناصر قضية الأمة المركزية وأحرارها بمسئولية إنسانية واخلاقية ودينية عالية".



من جانبه، اعتبر وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى" صدمة كبيرة أعادت للأمة وعيها الحقيقي بعد أن كان العدو قد عمل على كي وعيها ودورها وواجبها أمام قضيتها المركزية تجاه المحتل الصهيوني.



وأشار إلى الشلل الذي أصاب الأمة جراء ارتهان وخضوع الأنظمة العربية الفاسدة التي سعت للتطبيع مع العدو الصهيوني الذي انتهك الأرض والعرض العربي، متطرقا إلى الحالة التي وصلت إليها الأنظمة العربية العميلة من تعظيم للعدو الصهيوني على الرغم من قناعة العدو بدنو أجله وزوال دولته، موضحا: " القناعة بالزوال موجودة لدى اليهود ولكنها غير موجودة لدى أنظمة الفساد والخذلان ".



وقال الوزير الصعدي إن ما يقوم به العدو الصهيوني من تخبط وإفلاس يجسد حالة المنتهي الزائل، لكن المهزومين نفسياً في أمتنا لم يستوعبوا وعد الله وما يؤمن به الصهاينة أنفسهم بقرب ساعة النهاية والزوال، مشيداً بموقف الشعب اليمني العظيم وقيادته الثورية الداعمة والمساندة لمحور المقاومة وللشعب الفلسطيني من خلال استهداف الأراضي المحتلة والسفن في باب المندب والبحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والخروج الأسبوعي المليوني المشرف في مختلف الساحات.