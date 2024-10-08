الثلاثاء, 08-أكتوبر-2024 الساعة: 07:41 م - آخر تحديث: 06:15 م (15: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أن دور اليمن كان ومازال مشرفاً ولافتاً ليس في الساحة الشعبية التضامنية، بل وفي الساحة العسكرية

بن حبتور: دور اليمن في نصرة فلسطين مشرفاً

المؤتمرنت -
بن حبتور: دور اليمن في نصرة فلسطين مشرفاً
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، أن دور اليمن كان ومازال مشرفاً ولافتاً ليس في الساحة الشعبية التضامنية، بل وفي الساحة العسكرية عبر الدعم المباشر للمجاهدين في فلسطين ولبنان.

وقال بن حتبور في كلمةٍ خلال مشاركته في فعالية "واقع معركة طوفان الأقصى بين التحديات وإسناد الجبهات - اليمن أنموذجا "، التي أقامتها اليوم بصنعاء وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، إن بُعد المسافة لم يعق المساهمة المباشرة للقوات المسلحة اليمنية في استهداف قلب الكيان، فيما الأنظمة العربية أكانت المطبعة أم المتخاذلة قد تنازلت عن الشرف والكرامة والاخلاق والعروبة والدين من أجل رضى العدو الإجرامي الغاصب.

وأضاف:" للأسف أن نجد من اليمنيين على قلتهم من يتماهى مع العدو الاسرائيلي ومشاريعه الاجرامية على هذا النحو السافر المعيب والمخزي ".

وتابع "اليمنيون الاحرار هم الذين يخرجون على مدار عام كامل في الساحات نصرة لإخوانهم في غزة والذين يؤكدون من خلال خروجهم مدى التزامهم بالقضية الفلسطينية".

وأوضح أن "خروج الشعب اليمني المتواصل على هذا النحو العظيم في عموم الساحات بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة وتضامنهم المطلق مع إخوانهم وقضيتهم المركزية أبهر العالم كله والأعداء قبل الأصدقاء".

وشدد عضو المجلس السياسي الأعلى على أن دولة الكيان باطل ينبغي إزالته والمقاومة حق ينبغي على الأمة كلها مؤازرتها والاصطفاف إلى جانبها والوقوف معها بصورة مباشرة باعتبارها الخيار السليم لاستعادة الحقوق وإنهاء الوجود الاحتلالي في الأراضي العربية وإفشال المشروع الصهيوني في المنطقة برمتها.

واختتم كلمته قائلًا:"عندما نحتفي بالـ 7 من أكتوبر ينبغي أن نرفع الصوت عاليا لكي يعرف العالم أجمع أن هناك شعب حر في جنوب الجزيرة العربية يقوده قائد حر من العاصمة صنعاء، يناصر قضية الأمة المركزية وأحرارها بمسئولية إنسانية واخلاقية ودينية عالية".

من جانبه، اعتبر وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، السابع من أكتوبر "طوفان الأقصى" صدمة كبيرة أعادت للأمة وعيها الحقيقي بعد أن كان العدو قد عمل على كي وعيها ودورها وواجبها أمام قضيتها المركزية تجاه المحتل الصهيوني.

وأشار إلى الشلل الذي أصاب الأمة جراء ارتهان وخضوع الأنظمة العربية الفاسدة التي سعت للتطبيع مع العدو الصهيوني الذي انتهك الأرض والعرض العربي، متطرقا إلى الحالة التي وصلت إليها الأنظمة العربية العميلة من تعظيم للعدو الصهيوني على الرغم من قناعة العدو بدنو أجله وزوال دولته، موضحا: " القناعة بالزوال موجودة لدى اليهود ولكنها غير موجودة لدى أنظمة الفساد والخذلان ".

وقال الوزير الصعدي إن ما يقوم به العدو الصهيوني من تخبط وإفلاس يجسد حالة المنتهي الزائل، لكن المهزومين نفسياً في أمتنا لم يستوعبوا وعد الله وما يؤمن به الصهاينة أنفسهم بقرب ساعة النهاية والزوال، مشيداً بموقف الشعب اليمني العظيم وقيادته الثورية الداعمة والمساندة لمحور المقاومة وللشعب الفلسطيني من خلال استهداف الأراضي المحتلة والسفن في باب المندب والبحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والخروج الأسبوعي المليوني المشرف في مختلف الساحات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 1.2 مليون شخص تأثروا فى لبنان
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: اعتقال 30 فلسطينياً من الضفة
رياضة: ليفربول يمدد عقد مدافعه الشاب كوانساه
فنون ومنوعات: سمية الخشاب تكشف سبب تحويلها للتحقيق
عربي ودولي: قيس سعيد رئيساً لتونس لولاية ثانية
اقتصاد: الذهب ينخفض عالمياً
علوم وتقنية: “خطر مميت” وراء التهابات المسالك البولية
أخبار: اليمنيون يُحيون ذِكرى طوفان الأقصى
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
عربي ودولي: القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
عربي ودولي: حماس تصدر بياناً في ذكرى الـ7 من أكتوبر
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و909
أخبار: تقلبات الطقس مستمرة… احذروا السيول
فنون ومنوعات: بسام كوسا: اعتذر للشعب الفلسطيني
عربي ودولي: عام من حرب إبادة غزة في أرقام
رياضة: "هاتريك" ليفاندوفسكي يؤمن صدارة برشلونة
رياضة: تعثر تشيلسي ويونايتد وانتصار برايتون
أخبار: وزير الخارجية يلتقي ممثل الصحة العالمية
أخبار: إعلان صرف معاشات شهر أكتوبر في صنعاء
محافظات: البيضاء.. إتلاف مواد غذائية منتهية
عربي ودولي: أبو عبيدة يبارك عملية بئر السبع
رياضة: فوز لاتسيو وتعادل يوفنتوس وبولونيا
مجتمع مدني: أعراض سرطان الدم في المراحل المبكرة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024