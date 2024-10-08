المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء لبنان إلى 2119

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 36 شخصاً وإصابة 150 آخرين؛ جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى 2119 شهيداً و100 ألف و19 مصاباً.



وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين - في التقرير الـ 13 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان -، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 137 غارة جوية؛ ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 اعتداء.



وأشار إلى أنه تم فتح 990 مركزا لاستقبال النازحين منها 781 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، كما تم تسجيل 181 ألفا و700 نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.



من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام لبنانية استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخر في غارات جديدة لطائرات الكيان الإسرائيلي، اليوم، على بلدات في قضاء الزهراني بمحافظة النبطية شرقي لبنان، بعد ساعات من مقتل ثلاثة لبنانيين في غارة على بلدة سحمر بمحافظة البقاع جنوبي لبنان.



وأوضحت أن الغارات الجديدة استهدفت بلدات تفاحتا، انصارية، وعدلون.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكنه ازداد في الأيام الأخيرة من حيث وتيرة القصف الجوي والمدفعي وتوسيع نطاق الاستهدافات لتمتد إلى العاصمة بيروت، ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين من اللبنانيين، فضلاً عن إجبار أكثر من مليون لبناني على النزوح من منازلهم.