الأربعاء, 09-أكتوبر-2024 الساعة: 02:04 م - آخر تحديث: 01:54 م (54: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
أخبار
المؤتمر نت - قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إن "ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة

400 ألف فلسطيني محاصرون شمال غزة

المؤتمرنت -
400 ألف فلسطيني محاصرون شمال غزة
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إن "ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خصوصا من مخيم جباليا".

وأوضح لازاريني في تصريحات صحفية اليوم، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء، لأنهم يدركون أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، مشيرا إلى انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء القطاع، مع عدم توفر الإمدادات الأساسية.

وكشف مفوض الأونروا عن اضطرار بعض مراكز الوكالة للإيواء والخدمات إلى الإغلاق للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وأشار لازاريني في ختام تصريحاته إلى أن مواصلة القصف الإسرائيلي يهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: الاحتلال يطالب بإخلاء 3 مستشفيات شمال غزة
اقتصاد: العراق يبدأ تصدير وقود الطائرات
رياضة: إنييستا يعلن اعتزاله كرة القدم
علوم وتقنية: أسباب تستدعي طلب سيارة الإسعاف فوراً
فنون ومنوعات: إيهاب توفيق متّهم بالنصب!
عربي ودولي: 1.2 مليون شخص تأثروا فى لبنان
عربي ودولي: 41965 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: اعتقال 30 فلسطينياً من الضفة
رياضة: ليفربول يمدد عقد مدافعه الشاب كوانساه
فنون ومنوعات: سمية الخشاب تكشف سبب تحويلها للتحقيق
عربي ودولي: قيس سعيد رئيساً لتونس لولاية ثانية
اقتصاد: الذهب ينخفض عالمياً
علوم وتقنية: “خطر مميت” وراء التهابات المسالك البولية
أخبار: في ذكرى طوفان الأقصى.. ماذا قال أبو عبيدة؟
أخبار: صنعاء تنفذ عمليتين في يافا وأم الرشراش
أخبار: اليمنيون يُحيون ذِكرى طوفان الأقصى
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط
عربي ودولي: القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية
عربي ودولي: حماس تصدر بياناً في ذكرى الـ7 من أكتوبر
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و909
أخبار: تقلبات الطقس مستمرة… احذروا السيول
فنون ومنوعات: بسام كوسا: اعتذر للشعب الفلسطيني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024