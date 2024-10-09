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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت المحكمة العليا في البرازيل رفع الحظر الذي فرضته على منصة إكس المملوك

البرازيل ترفع الحظر عن “إكس”

المؤتمرنت -
البرازيل ترفع الحظر عن “إكس”
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل رفع الحظر الذي فرضته على منصة إكس المملوكة للثري الأميركي إيلون ماسك، بعد حجبها لأكثر من شهر في إطار نزاع بشأن مكافحة التضليل.

وقال القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس “أجيز بشكل فوري عودة نشاطات” منصة التواصل الاجتماعي، بعد تسوية قامت من خلالها المنصة بدفع غرامات بملايين الدولارات فرضت عليها لعدم امتثالها لقرارات قضائية.

وأمهل القاضي الهيئة الناظمة للاتصالات 24 ساعة لإعادة امكانية الولوج الى المنصة والبرازيل هي أكبر أسواق إكس في أميركا اللاتينية، ويناهز عدد مستخدميها 22 مليون شخص.

وبعد خلافات امتدت أشهرا على خلفية الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2022، أعلن دي مورايس في أواخر آب حظر المنصة لعدم تجاوبها مع طلباته بإزالة عشرات الحسابات ذات الميول اليمينية، والمتهمة بنشر معلومات مضللة، وعدم تسميتها ممثلا قانونيا في البرازيل. وأيدت المحكمة العليا القرار مطلع أيلول.

ولقي هذا التجاذب الذي تداخلت فيه حرية التعبير بمسؤولية الشركات الكبرى، اهتماما كبيرا في العالم.








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