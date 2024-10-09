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المؤتمر نت - مجزرة إسرائيلية في مستشفى اليمن السعيد

60 شهيداً.. مجزرة إسرائيلية في مستشفى اليمن السعيد

المؤتمرنت -
60 شهيداً.. مجزرة إسرائيلية في مستشفى اليمن السعيد
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مجزرة جديدة باستهدافه مستشفى اليمن السعيد وسط قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طيران الاحتلال قصف مجموعة من الخيام تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة آخرين.

وأوضحت مصادر طبية أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر اليوم، إلى 60 شهيدا، 47 منهم في شمال القطاع.

ومن جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إخلاء 7 مدارس تابعة لها كانت تؤوي نازحين، في مناطق شمال القطاع، مضيفة أن العدوان على مناطق شمال قطاع غزة أجبرها على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

وأوضحت الأونروا أن العدوان تسبب في تعطيل 6 آبار مياه من أصل 8 في مخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42010، وإصابة 97720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.








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