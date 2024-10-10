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المؤتمر نت - تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 370 تواليًا،

أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

المؤتمرنت -
أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 370 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفادت مصادر اعلامية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وتواصل قوات الاحتلال توغلها في شمال غزة لليوم السادس تواليا وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وحصار وتجويع وعزل كامل للمحافظة عن غزة.

واستشهدت سيدة وأصيب وفقد عدد آخر في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة المواصي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

وأفادت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و166 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,065 شهيدا و97,886 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

( المركز الفلسطيني للاعلام)








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