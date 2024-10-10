المؤتمرنت -

اشتباك من المسافة صفر.. الإجهاز على سرية صهيونية

اشتبكت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مع قوة صهيونية من المسافة صفر، ونفذت كمينا مركبا لسرية مؤلفة من 12 مركبة واستهدفت دبابتين خلال التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا شمال غزة.



وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية خاصة من المسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.



وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن حدث أمني صعب واجه القوت الإسرائيلية في قطاع غزة.



وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب شرق معسكر جباليا، أوقع خلاله مجاهدو القسام سرية مشاة ميكانيكي مؤللة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محمّلة بالجنود في كمين منطقة معد مسبقًا.



وأضافت: فور وصول القوة إلى المقتلة تم تفجير عبوة “شواظ” في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة “رعدية” في جيب “همر” واستهداف جيب آخر بقذيفة “تاندوم” وبعدها تقدم مجاهدونا صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.



وأكدت كتائب القسام أنه استكمالاً لكمين “المنطقة” المعد مسبقّا شرق معسكر جباليا، تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بقذيفة “تاندوم” وعبوة “شواظ” حضرتا مع قوة النجدة للمكان



وفي بلاغ آخر، أعلنت كتائب القسام دك تحشدات قوات العدو شرق معسكر جباليا شمال القطاع بقذائف الهاون.



واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمال القطاع.



وحسبما اورده المركز الفلسطيني للاعلام فقد أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال القطاع.