المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ الراعي بوفاة زوجته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى علي الراعي النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس النواب، بوفاة المغفور لها بإذن الله زوجته.



وعبر رئيس المؤتمر في البرقية بإسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص التعازي وعميق المواساة للشيخ يحيى الراعي وأولاده في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..