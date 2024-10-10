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أخبار
المؤتمر نت - أصيب ثلاثة صيادين يمنيين اليوم، برصاص ومقذوفات زوارق البحرية الإريترية في البحر الأحمر، في حين حذّرت صنعاء من أنها ستتّخذ الإجراءات اللازمة

عدوان إريتري على الصيادين اليمنيين.. وصنعاء تتوعّد

المؤتمرنت -
عدوان إريتري على الصيادين اليمنيين.. وصنعاء تتوعّد
أصيب ثلاثة صيادين يمنيين اليوم، برصاص ومقذوفات زوارق البحرية الإريترية في البحر الأحمر، في حين حذّرت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية من أنها ستتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات الاعتداء على صيادين يمنيين وإصابتهم برصاص ومقذوفات زوارق البحرية الإريترية في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن ثلاثة صيادين يمنيين تعرضوا فجر اليوم لاستهداف من قبل زوارق البحرية الإريترية، مما أدى إلى إصابتهم، وذلك أثناء ممارستهم نشاط الاصطياد على بعد 94 ميلاً بحرياً في المياه الإقليمية اليمنية.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، هذا الهجوم الغادر، الذي أسفر عن إصابة الصيادين وسيم خلوف، عبدالله صايغ، ومحمد زيلعي بجروح خطيرة، انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية وتهديداً متكرراً لحياة الصيادين الذين يعتمدون على الاصطياد كمصدر رئيسي للدخل المعيشي.

وأشارت إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة الاعتداءات المتكررة من قبل البحرية الإريترية على الصيادين اليمنيين في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار مادية جسيمة، منوهة بحقهم في ممارسة مهنتهم بحرية وأمان في المياه الإقليمية اليمنية.

واستنكر البيان هذه الاعتداءات المتواصلة التي تقوم بها البحرية الإريترية ضد الصيادين اليمنيين، والتي شملت عمليات اعتقالات، مصادرة القوارب، ومنع الصيادين من ممارسة حقهم المشروع في الصيد داخل المياه الإقليمية اليمنية، مؤكداً أن هذه الممارسات غير القانونية تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.

وطالبت وزارة الزراعة والثروة السمكية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية واتخاذ موقف حازم لحماية الصيادين اليمنيين وضمان سلامتهم.

كما طالبت الوزارة الحكومة الإريترية بتحمل مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين، مؤكدة على دورها بالتنسيق مع الجهات المعنية في متابعة هذه القضية بكل جدية، واتخاذها كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الصيادين وضمان عدم تكرار هذه الحوادث المؤسفة.








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