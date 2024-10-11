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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفاً و126 شهيداً، و98 ألفاً و117 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و126

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 42 ألفاً و126
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفاً و126 شهيداً، و98 ألفاً و117 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 61 شهيداً و231 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ371 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.








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