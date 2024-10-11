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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2229 شهيداً و10 آلاف و380 مصاباً، منذ أكتوبر 2023

60 شهيداً خلال 24 ساعة في لبنان

المؤتمرنت -
60 شهيداً خلال 24 ساعة في لبنان
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2229 شهيداً و10 آلاف و380 مصاباً، منذ أكتوبر 2023.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، اليوم الجمعة، استشهاد 60 شخصاً وإصابة 168 آخرين، حصيلة الغارات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

من جانبها أفادت لجنة الطوارئ الحكومية في لبنان بتسجيل 57 غارة جوية إسرائيلية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9588 اعتداء.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.








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