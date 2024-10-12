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المؤتمر نت - ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مجزرة جديدة في جباليا شمال قطاع غزة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

المؤتمرنت -
الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا
ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، مجزرة جديدة في جباليا شمال قطاع غزة.

وأكدت الدفاع المدني في غزة، استشهاد 22 شخصاً بينهم أطفال ونساء، وإصابة 30 آخرين وفقدان 14، بقصف إسرائيلي على مربع سكني بمحيط مسجد العمري في جباليا البلد شمال القطاع.

وقد ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيداً، و231 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 42 ألفا و126 شهيداً، و98 ألفا و117 مصاباً.

وتأتي هذه المجازر الجديدة مع بدء قوات الاحتلال بتنفيذ خطة جديدة لتهجير أهالي شمالي قطاع غزة نحو جنوبه، عقب توزيع أوامر إخلاء عاجلة لكافة مناطق وأحياء شمال قطاع غزة.

وتتزامن هذه الخطة مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني في ظل العدوان الغاشم، الذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وأحدث كارثة إنسانية وتدميرا واسعا وغير مسبوق طال كافة مناحي الحياة.








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