المؤتمرنت -

الخدمة المدنية تعلن الاثنين إجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الاثنين القادم 11 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 14 أكتوبر 2024م إجازة رسمية بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة الـ 14 من اكتوبر المجيدة.



وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استناداً للمادة (3) الفقرة (6) من قانون الاجازات والعطلات الرسمية رقم (2) لعام 2000م.



بهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الاداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.