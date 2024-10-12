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المؤتمر نت - صنعاء: تدشين حملة للتوعية بسرطان الثدي

صنعاء: تدشين حملة جديدة للتوعية بسرطان الثدي

المؤتمرنت -
صنعاء: تدشين حملة جديدة للتوعية بسرطان الثدي
دشن صندوق مكافحة السرطان، اليوم، بصنعاء، الحملة الوطنية السادسة للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار "اطمئني على صحتك".

تهدف الحملة التي تستمر حتى 31 أكتوبر الحالي، إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول سرطان الثدي وأعراضه وعوامل الإصابة به وطرق الوقاية منه وطرق الفحص الذاتي للكشف المبكر، بما يسهم في خفض معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عنه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالسلام المداني أن سرطان الثدي يحتل المرتبة الأولى بين السرطانات الأكثر انتشاراً في اليمن وذلك نتيجة تدني مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر بالإضافة إلى العديد من العوامل المساعدة والتي تسبب الإصابة بالسرطانات.

وذكر أن من أبرز العوامل المساعدة للإصابة بسرطان الثدي، التقدم في العمر، والتأخر في الحمل لبعد عمر الـ 30 عام، وعدم الرضاعة الطبيعية، والتأخر في انقطاع الدورة الشهرية لما بعد عمر 55 سنة، والتدخين بكافة أنواعه، والسمنة المفرطة وعدم ممارسة الرياضة.

وأكد الدكتور المداني، أن سرطان الثدي، مرض قابل للشفاء اذا تم اكتشافها مبكراً، فكلما كان اكتشافه في مراحل مبكرة كلما زادت فرصة علاجه ونسبة الشفاء منه عالية، لافتا إلى أهمية الحملة لتحفيز المجتمع ودفعه نحو الاهتمام بالصحة من خلال عمل الفحوصات الدورية بانتظام، والمسارعة باستشارة الأطباء حال الاشتباه بظهور أحد أعراض سرطان الثدي الموضحة ضمن الرسائل التوعوية للحملة.

وأشار إلى أن هذه الحملة تعد السادسة ضمن سلسلة حملات توعوية بالأمراض السرطانية الأكثر انتشاراً في اليمن، والتي يقوم الصندوق بتنفيذها ضمن خطط وبرامج التوعية الصحية لأفراد المجتمع.

ودعا رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان، كافة أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة والإسهام الفاعل في إنجاحها من خلال نشر الرسائل التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لبناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالصحة.








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