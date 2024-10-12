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المؤتمر نت - افتتح رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي ومعه نائبه وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الدكتور محمد حسن المداني اليوم بصنعاء، مشروع الطاقة البديلة لمركز القلب والقسطرة بمستشفى الكويت الجامعي

افتتاح مشروع الطاقة البديلة بمستشفى الكويت

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
افتتاح مشروع الطاقة البديلة بمستشفى الكويت
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاستاذ أحمد غالب الرهوي ومعه نائبه وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الدكتور محمد حسن المداني اليوم بصنعاء، مشروع الطاقة البديلة لمركز القلب والقسطرة بمستشفى الكويت الجامعي.

ويأتي المشروع بتمويل كلي من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، ضمن برنامج تعزيز استدامة الطاقة وخفض كلفتها (حلول الطاقة المتجددة) طاقة شمسية بقدرة 300 كيلو وات مزودة بنظام تخزين (منظومة بطارية ليثيوم) بقدرة 430 كيلو وات/ ساعة، والبالغ تكلفتها 365 ألفاً و749 دولار.

وخلال الافتتاح أكد رئيس الوزراء أحمد الرهوي أن هذا المشروع يمثل منجزاً وطنياً على مستوى القطاع الصحي، مشيداً بالجهود التي بذلتها وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية وكذلك مستشفى الكويت الجامعي وكل من اسهم في إنجاح هذا المشروع، حيث أصبح مركزاً طبياً نموذجياً يوفر الخدمات الطبية لأمراض القلب، ويغني عن السفر للعلاج خارج البلد وتوفير التكاليف الباهضة المترتبة حول ذلك خاصة أن العلاج في المركز مجانا، متمنياً تطوير المركز واستكمال التجهيزات الفنية والطبية.

من جهته قال وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية الدكتور محمد حسن المداني، إن افتتاح المشروع ضمن سعي الحكومة لإنتاج طاقة بديلة خفيفة التكلفة وصديق البيئة، وأن هذا المشروع ضمن 52 مشروع للطاقة المتجددة منتشرة على مستوى اليمن حيث تركز على الأماكن الاكثر احتياجا وبتكلفة حولي 4 مليار ريال، موضحاً أنه تم انجاز 40 مشروعاً و12 مشروع قيد التنفيذ.

من جانبه عبر مدير مستشفى الكويت الجامعي الدكتور أكرم الحاج عن شكره لوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية على انجاز هذا المشروع، متمنياً استمرار الدعم لمستشفى الكويت بشكل عام ومركز القلب بشكل خاص حتى يتمكن من تطوير قدراته وتقديم خدمات طبية أكثر جودة.

بدوره أشار مدير وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية شهاب الشامي الى افتتاح المشروع بالمنجز المهم وأصبح المركز بالكامل يعمل بالطاقة الشمسية، ويوفر ما يقارب 20 مليون ريال كانت تنفق شهريا على مادة الديزل، وأصبح المركز في غنى عن تلك النفقات.








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