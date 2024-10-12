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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية ابتداءً من اليوم

إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر

المؤتمرنت -
إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية ابتداءً من اليوم السبت 9 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 12 أكتوبر 2024م وحتى إشعار آخر.

ودعت الوزارة في قرار صادر عنها، الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى القيام بحصر كميات الجمبري في معامل التحضير وثلاجات الحفظ والمنشآت السمكية والرفع إلى الوزارة بالنتائج خلال أسبوع.

وبحسب القرار يمنع حمل معدات صيد الجمبري على قوارب الصيد خلال فترة الإغلاق.. داعيا الجهات المختصة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ العقوبات بحق من يثبت مخالفته للقرار وفقا لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، ولما من شأنه حماية الجمبري من الاستنزاف.








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