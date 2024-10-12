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المؤتمر يدين اعتقال مليشيات الانتقالي لقيادات وشخصيات اجتماعية بسقطرى

دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عملية الاعتقالات والانتهاكات التي نفذتها المليشيات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى بحق عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام والشخصيات الاجتماعية والمشائخ.



وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر أن هذه الاعتقالات التي جاءت على خلفية موقف هذه القيادات والشخصيات الاجتماعية والمشائخ الرافض لمحاولات التدخل وتغيير الأعراف القبلية المعمول بها ومحاولة الانقلاب على الشخصيات والمشائخ المنتخبين من قبل أبناء المحافظة وحرصهم على التمسك بمواقفهم الوطنية والوحدوية الرافضة لانتهاكات قوى الاحتلال والساعية لتمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء سقطرى في إطار استهدافهم للوحدة اليمنية.



وعبرت الأمانة العامة عن تضامنها الكامل مع القيادات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الذين اعتقلوا، مطالبةً المليشيات التابعة للانتقالي بسرعة الإفراج عنهم ومحملةً إياها المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك لحقوقهم وحرياتهم المكفولة شرعاً ودستوراً وقانوناً أو أي مساس بحياتهم.