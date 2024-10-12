المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 2255

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 2255 شهيداً و10524 مصاباً.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن 26 شهيداً و144 مصابا، مشيرة إلى الحصيلة التفصيلية على النحو التالي: جنوب لبنان: 17 شهيداً و62 جريحا، النبطية: 3 شهداء و41 جريحا، البقاع: شهيد و22 جريحاً، بعلبك الهرمل: 5 شهداء و19 جريحا.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلاً عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.