الأحد, 13-أكتوبر-2024 الساعة: 12:53 ص - آخر تحديث: 12:35 ص (35: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
نزار الحديثي عالم كبير في التاريخ الإسلامي.. فقدانه خسارة لا تعوض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
أخبار
المؤتمر نت - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة

الاحتلال يمنع انتشال 75 شهيداً شمال قطاع غزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يمنع انتشال 75 شهيداً شمال قطاع غزة
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة.

وأكد المكتب، في بيان صحفي أنه لليوم الثامن على التوالي من حصار جباليا وشمال غزة؛ يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيدا من أصل 285 شهيدا قتلهم الاحتلال خلال الأيام الثمانية الماضية.

وشدد على أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر ضد الإنسانية ويمارس القتل العمد من خلال قصف مراكز النزوح والإيواء، ويرتكب عدة مجازر فظيعة ضد المدنيين من خلال القصف المقصود لتجمعات الأطفال والنساء.

وأوضح أنه في إطار ذلك، يعمل جيش الاحتلال على القضاء بشكل كامل على المنظومة الصحية من خلال إخراج جميع مستشفيات الشمال عن الخدمة وإطلاق النار عليها بشكل مباشر.

وأضاف أن جيش الاحتلال استهدف كل القطاعات الحيوية شمال غزة ويسعى إلى تحويل محافظة شمال غزة إلى منطقة خراب وقتل في إطار تحقيق خطته بتهجير شعبنا الفلسطيني، مشدددا على أن ما تتعرض له جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة يعد جريمة استئصال وجريمة ضد القانون الدولي وضد الإنسانية.

وطالب المكتب الحكومي ،المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف شلال الدم في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال العملية العسكرية البرية شمال قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال اليوم عن توسيع أماكن الإخلاء القسري في المنطقة.

وارتكبت قوات الاحتلال عدة مجازر بحق العائلات في مخيم جباليا والمناطق المحيطة، فيما دمرت مئات المنازل والبنى التحتية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: 14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
محافظات: البيضاء.. إتلاف 6 أطنان مواد غذائية منتهية
رياضة: كرواتيا تهزم إسكتلندا في دوري الأمم
فنون ومنوعات: عادل إمام يعتزل الفن نهائياً
مجتمع مدني: قلبك في خطر.. علامات يجب الانتباه إليها
علوم وتقنية: حالة ماء يمكن أن تسبب صرع أو وفاة
رياضة: منتخب السلة يستعد للبطولة العربية
محافظات: مؤتمر تعز ينعي القيادي عبدالله سلطان
أخبار: افتتاح مشروع الطاقة البديلة بمستشفى الكويت
أخبار: صنعاء: تدشين حملة للتوعية بسرطان الثدي
أخبار: الخدمة المدنية تعلن الاثنين إجازة رسمية
عربي ودولي: روسيا تدمّر 47 مسيّرة أوكرانية
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يرتفع 77 نقطة
عربي ودولي: 42175 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
رياضة: ألمانيا تعبر عقبة البوسنة بنجاح
قضايا وآراء: نزار الحديثي عالم كبير في التاريخ الإسلامي.. فقدانه خسارة لا تعوض
فنون ومنوعات: هند صبري حزينة لما يجري لفلسطين ولبنان
عربي ودولي: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جباليا
أخبار: وضع كارثي وساعات حاسمة.. غزة تستغيث
عربي ودولي: 60 شهيداً خلال 24 ساعة في لبنان
فنون ومنوعات: كندة علوش تجدد دعمها للقضية الفلسطينية
عربي ودولي: 14 قتيلا في فلوريدا الأمريكية
عربي ودولي: الصحة العالمية تحذر من كارثة شمال غزة
عربي ودولي: 10 شهداء في غارات جديدة على غزة
عربي ودولي: 30 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024