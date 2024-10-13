المؤتمرنت -

الاحتلال يمنع انتشال 75 شهيداً شمال قطاع غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة.



وأكد المكتب، في بيان صحفي أنه لليوم الثامن على التوالي من حصار جباليا وشمال غزة؛ يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيدا من أصل 285 شهيدا قتلهم الاحتلال خلال الأيام الثمانية الماضية.



وشدد على أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر ضد الإنسانية ويمارس القتل العمد من خلال قصف مراكز النزوح والإيواء، ويرتكب عدة مجازر فظيعة ضد المدنيين من خلال القصف المقصود لتجمعات الأطفال والنساء.



وأوضح أنه في إطار ذلك، يعمل جيش الاحتلال على القضاء بشكل كامل على المنظومة الصحية من خلال إخراج جميع مستشفيات الشمال عن الخدمة وإطلاق النار عليها بشكل مباشر.



وأضاف أن جيش الاحتلال استهدف كل القطاعات الحيوية شمال غزة ويسعى إلى تحويل محافظة شمال غزة إلى منطقة خراب وقتل في إطار تحقيق خطته بتهجير شعبنا الفلسطيني، مشدددا على أن ما تتعرض له جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة يعد جريمة استئصال وجريمة ضد القانون الدولي وضد الإنسانية.



وطالب المكتب الحكومي ،المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف شلال الدم في قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال العملية العسكرية البرية شمال قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال اليوم عن توسيع أماكن الإخلاء القسري في المنطقة.



وارتكبت قوات الاحتلال عدة مجازر بحق العائلات في مخيم جباليا والمناطق المحيطة، فيما دمرت مئات المنازل والبنى التحتية.