المؤتمرنت -

استعدّوا.. عواصف رعدية وأمطار ورياح قوية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، عواصف رعدية وهطول أمطار وهبوب رياح شديدة السرعة شرق المياه الإقليمية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن الحالة المدارية تم تصنيفها منخفضاً جوياً في شرق وجنوب شرق بحر العرب ويتمركز حاليا عند دائرة عرض (15:32 شمالا) ودائرة طول (66.1 شرقا) ويبعد مركزه عن سواحل محافظة المهرة (1500كم)، وعن أرخبيل سقطرى (1308كم).



وذكر أنه من المتوقع تشكل السحب الركامية المصحوبة بالعواصف الرعدية وهطول الأمطار وهبوب رياح شديدة السرعة شرق المياه الإقليمية للبلاد قد تصل إلى 60عقدة.



وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون غائمة جزئياً إلى غائمة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وشرق خليج عدن.



ونبه الصيادين وربابنة السفن في المياه الإقليمية الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج، داعياً المواطنين في أرخبيل سقطرى إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحث المركز الجهات المسئولة ذات العلاقة والمواطنين على متابعة النشرات الصادرة عنه.